Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında konuşan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine damga vuran bir iddiayı gündeme taşıdı. Tüzemen'in açıklamaları, Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi ihtimalini gündeme getirdi.
Levent Tüzemen, kulüp içinden aldığı bilgilere dayandırdığı açıklamasında Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Galatasaray seçeneğine sıcak baktığını söyledi. Tüzemen, Arjantinli yıldızın yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.
Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Messi, Amerikan Ligi'nde oynamanın temposunun kendisine ağır geldiğini ve Dünya Kupası'na sakat gitmek istemediğini söylüyor. Al Hilal teklif yaptı, kabul etmedi. Messi gelse 1 milyon kişi havalimanına gider" dedi.
Tüzemen, Messi'nin transfer için net bir şart koyduğunu belirterek, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. Deplasmana gitmemek şartıyla 12 maç" ifadelerini kullandı.
İddialara göre bu planın 4 aylık özel bir proje olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası finaline kalması halinde, bu maçın Messi için planlanan 12 karşılaşmadan biri olabileceği belirtildi.
