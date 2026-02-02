Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu - Son Dakika
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
02.02.2026 09:15  Güncelleme: 09:23
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Ünlü futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla Galatasaray'a 4 aylık ve 12 maçlık özel bir proje için yeşil ışık yaktığını iddia etti.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında konuşan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine damga vuran bir iddiayı gündeme taşıdı. Tüzemen'in açıklamaları, Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi ihtimalini gündeme getirdi.

MESSI'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Levent Tüzemen, kulüp içinden aldığı bilgilere dayandırdığı açıklamasında Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Galatasaray seçeneğine sıcak baktığını söyledi. Tüzemen, Arjantinli yıldızın yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

"YÖNETİM DE DOĞRULADI"

Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Messi, Amerikan Ligi'nde oynamanın temposunun kendisine ağır geldiğini ve Dünya Kupası'na sakat gitmek istemediğini söylüyor. Al Hilal teklif yaptı, kabul etmedi. Messi gelse 1 milyon kişi havalimanına gider" dedi.

TEK ŞARTI: SADECE İSTANBUL'DA OYNAMAK

Tüzemen, Messi'nin transfer için net bir şart koyduğunu belirterek, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. Deplasmana gitmemek şartıyla 12 maç" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK ÖZEL PROJE

İddialara göre bu planın 4 aylık özel bir proje olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası finaline kalması halinde, bu maçın Messi için planlanan 12 karşılaşmadan biri olabileceği belirtildi.

Son Dakika Spor Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Parasızlıktan poşet giyenlere bak. Poşeti geçtik oyuncu bulamıyorlar Messi getireceklermişşş Kara Para kaynağı kesildi geçin bu işleri 20 34 Yanıtla
  • ADEM ADEM:
    gerek yok bu adama sahada yürüyor 20 7 Yanıtla
  • samet alkan samet alkan:
    ya ne anlatiyosun sen 16 8 Yanıtla
  • Murat KORUCU Murat KORUCU:
    abd de oynamaya devam etsin dünya kupasının yarısındada kilidi vurur futbola 16 1 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    neden sadece istanbul? bu çok saçma 12 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
