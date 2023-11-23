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Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek - Son Dakika

Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek

Eski futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek oldu. Quaresma, Adalı ile birlikte olduğu eski bir fotoğrafı paylaşarak, ''Geri dönüşünüzü görmek büyük bir mutluluk olacak'' notunu ekledi.

Quaresma\'dan Beşiktaş\'ın başkan adayı Serdal Adalı\'ya destek
23.11.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:56
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Beşiktaş'ta gözler 3 Aralık'ta gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın yanı sıra adaylığını açıklayan Serdal Adalı'ya eski futbolcu Ricardo Quaresma'dan destek geldi.

"GERİ DÖNÜŞÜNÜZÜ GÖRMEK BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Eski futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek verdi. Serdal Adalı ile fotoğrafını paylaşan Quaresma yaptığı paylaşıma, "Geri dönüşünüzü görmek büyük bir mutluluk olacak" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

KİMLER ADAY, SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş Yönetimi, Konferans Ligi D Grubu 2. maçında konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olmayacağını duyurmuştu. Hasan Arat ve Serdal Adalı ise 3 Aralık'taki seçimde aday olacaklarını açıklamışlardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek - Son Dakika
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