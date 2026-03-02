Tek hedefleri Süper Lig! Çorum FK seriye bağladı - Son Dakika
Tek hedefleri Süper Lig! Çorum FK seriye bağladı

Tek hedefleri Süper Lig! Çorum FK seriye bağladı
02.03.2026 23:38
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 1-0 kazandı.

ÇORUM, MAME THIAM İLE ÇOK MUTLU

Konuk ekip Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 17. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam, ara transfer döneminde transfer olduğu yeni takımında çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.

SÜPER LİG HEDEFLERİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 50'ye çıkaran Çorum FK, dördüncü sıraya yükseldi. Manisa FK ise 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK, deplasmanda lider Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

    Yorumlar (2)

  • nesim2134 nesim2134:
    penaltı takımı yanlışım varsa biri uyarsın beni Erzurum ve Çorum hakemler le ve penaltı larla maç alıyor 4 2 Yanıtla
  • Servet Cakici Servet Cakici:
    hadi oradan sen kimdensin 1 1 Yanıtla
