Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 1-0 kazandı.
Konuk ekip Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 17. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam, ara transfer döneminde transfer olduğu yeni takımında çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.
Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 50'ye çıkaran Çorum FK, dördüncü sıraya yükseldi. Manisa FK ise 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK, deplasmanda lider Erzurumspor FK'ye konuk olacak.
Tek hedefleri Süper Lig! Çorum FK seriye bağladı
