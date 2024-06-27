Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ahlat'ta Son Buldu - Son Dakika
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Spor

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ahlat'ta Son Buldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi. 23 ilden yaklaşık 400 sporcu, Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonaya katıldı. Sıcak havaya rağmen sporcular kıyasıya mücadele etti ve derece elde etmek için ellerinden geleni yaptı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle verildi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm sporcuları kutladı ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Törene, Ahlat Emniyet Müdürü Engin Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Ahlat Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Elbir, federasyon yetkilileri ve sporseverler katıldı.

27.06.2024 22:03
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası", ödül töreniyle sona erdi.

Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde 5 kategoride gerçekleştirilen ve dün başlayan şampiyonaya 23 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Sıcak havaya rağmen kıyasıya mücadele eden sporcular, derece elde edebilmek için ellerinden geleni yaptı.

Yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm sporcuları kutladı, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Ahlat Emniyet Müdürü Engin Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Ahlat Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Elbir, federasyon yetkilileri ile sporseverler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ahlat'ta Son Buldu - Son Dakika

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