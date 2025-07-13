Tekerlekli Paten Yarışması İzmit\'te Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştiriliyor.

Yarışmada 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 15 ilden 191 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu Fahrettin Yıldız'ın startını verdiği organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şunlar:

11 yaş altı kızlar:

1. Miray Yıldız-Kocaeli

2. Fatıma Zehra Turhan-Kocaeli

3. Elisa Temizer-Kocaeli

11 yaş altı erkekler:

1. Eymen Şahin-Kocaeli

2. Poyraz Türmen-Kocaeli

3. Nikita Shestakov-İstanbul

13 yaş altı kızlar:

1. Öykü Sare Çil-Kocaeli

2. Özlem Şahin-Kocaeli

3. Talya Ela Boztepe-Kocaeli

13 yaş altı erkekler:

1. Umeyr Ensar Gökmen-Kocaeli

2. Ayman El Mecdel-Ankara

3. Ahmet Aybars Kartal-Kayseri

15 yaş altı kızlar:

1. Asel Topal-Kocaeli

2. Şimal Yüce-Kocaeli

3. Elif Ecrin Kocaoğlu-Antalya

15 yaş altı erkekler:

1. Muhammed Çukan-Kocaeli

2. Alperen Kara-Kocaeli

3. İbrahim Aktaş-Kayseri

17 yaş altı kızlar:

1. Yaren Çoban-Kocaeli

2. Asya Damla Çalımlı-Kocaeli

3. Elfin Berra Ucar-Ankara

17 yaş altı erkekler:

1. Muhammed Eyüp Yanık-İstanbul

2. Talha İmamoğlu-Bursa

3. M. Furkan Can-Bursa

19 yaş altı kızlar:

1. Asya Su Demir-Kocaeli

2. Bahar Bektaş-Muş

3. Dila Dursun-Kayseri

19 yaş altı erkekler:

1. Ali Eymen Abasıkeleş-Kocaeli

2. Toprak Efe Eroğlu-Kocaeli

3. Anıl Özaydın-Kayseri

19 yaş üstü kadınlar:

1. Hilal Yaman-İstanbul

2. Dilruba Şimşek-Kocaeli

3. Rabia Polat-Ardahan

19 yaş üstü erkekler:

1. Doğukan Demirçan-İstanbul

2. Ahmet Kepür-İstanbul

3. Mustafa Gül-İstanbul

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.