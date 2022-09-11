Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

11.09.2022 23:16
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Milliler, rakibini 53-36 mağlup etti.

Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise İspanya'yı 61-49 mağlup etmişti.

A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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