Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Milliler, rakibini 53-36 mağlup etti.

Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise İspanya'yı 61-49 mağlup etmişti.

A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.