Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ABD'yi 81-54 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ABD'yle karşılaştı.
İlk çeyreği 23-16 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 38-29 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 22'ye çıkaran (64-42) Türkiye, sahadan 81-54 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Milli takım yarı finalde yarın Almanya'yla karşılaşacak.
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