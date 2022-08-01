Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aksaray 'daki hazırlık kampını noktalayan milliler, başkent Tel Aviv 'de İsrail Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 4 Ağustos'a kadar ortak kamp yapacak. Kamp süresince iki ülke takımları hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

basketbol, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.