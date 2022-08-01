Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi

01.08.2022 15:31
Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi

Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İsrail'de kampa girdi.

Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İsrail'de kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aksaray'daki hazırlık kampını noktalayan milliler, başkent Tel Aviv'de İsrail Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 4 Ağustos'a kadar ortak kamp yapacak. Kamp süresince iki ülke takımları hazırlık maçı oynayacak.

Milliler, 22 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde arasında ise son kampını Yalova'da gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu
Kaynak: AA

basketbol, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement