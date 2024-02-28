Tekerlekli Sandalyede Engellilere Örnek Olan Milli Sporcu Ümit Burunlular

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve 8 sene önce bilek güreşine başlayan milli sporcu Ümit Burunlular, elde ettiği başarılarla engellilere örnek oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yapan 49 yaşındaki Burunlular, 2004'teki kaza sonrası omurilik felcinden dolayı tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.
Bilek güreşiyle hayata tutunan başarılı sporcu, 2016'dan itibaren sürdürdüğü bu branşta 2018'de sağ ve sol kolda namağlup Avrupa şampiyonluğunu, 2019'da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğunu kazandı.
Romanya'da 2022'deki Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sol kol kategorisinde altın madalya kazanan Burunlular, aynı başarıyı 2023'te Moldova'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
Bugüne kadar 12 dünya, 11 Avrupa ve 23 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ümit Burunlular, ayrıca çok sayıda ikincilik ve üçüncülük gördü.
Antrenmanlarını başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesinde sürdüren Burunlular, yaklaşık 4 yıldır devam ettiği gülle atmada ise Mersin'de 2022'de gerçekleştirilen ve ilk kez katıldığı Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birincilik sevinci yaşadı.
"Haftanın 7 günü çalışıyorum"
Ümit Burunlular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında katılacağı organizasyonlarda da önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.
Milli takım seçmelerin ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Burunlular, "Haftanın 7 günü çalışıyorum. Çalışmaya ara vermiyorum. Amacım her zaman olduğu gibi sahadan kazanan taraf olarak ayrılıp, Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.
Çıktığı tüm organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini aktaran Burunlular, idmanlarında rutin şekilde kol güçlendirmesine ağırlık verdiğini dile getirdi.
Sağlıklı beslenme ve kondisyon yönünden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ümit Burunlular, şunları kaydetti:
"Trafik kazasından kaynaklı bu engelle karşı karşıya kaldım. Girdiğim karşılaşmalarda aslında engelli bir bireyin ne kadar önemli sonuçlar, önemli başarılar alacağını da kanıtlıyorum. Kazadan önce basketbolcuydum. Basketbol sporunu çok seviyorum. Bilek güreşi ve gülleye kadar bireysel bir spor yapmamıştım. Engelli konumuna düşünce tekerlekli sandalyede engelli kardeşlerimizi daha iyi, daha güzel yerlerde olabileceklerine, imkan verilirse iyi şeyler yapabileceklerine inandırmak istedim. Onlara rol model olmak amaçlı bilek güreşi ve gülleye geçmiştim. Güzel de bir neticeye erdik."
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Burunlular, Çanakkaleli bir sporcu olarak kentten destek bulamamanın kendisini üzdüğünü ifade etti.
Sponsor bulmakta zorlandığını bildiren Ümit Burunlular, müsabakalara katılması konusunda kendisine destek veren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a teşekkür etti.
Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalyede Engellilere Örnek Olan Milli Sporcu Ümit Burunlular - Son Dakika
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullandığı sırada telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları da cep telefonu ile kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?