Tekirdağ\'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ\'da buluştu

Tekirdağ'da düzenlenen TEKGENÇFEST Ulusal Taekwondo Turnuvası, iki gün süren müsabakaların ardından tamamlandı. Organizasyonda 7 ilden gelen 365 sporcu madalya için mücadele etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Taekwondo Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğinde 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen turnuva, Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKGENÇFEST kapsamında organize edilen turnuvada Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Muğla ve Sakarya illerinden toplam 53 spor kulübü katılım sağladı. Sporcular, iki gün boyunca tatamiyle çıkarak kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverler de heyecana ortak oldu.

Turnuvaya Tekirdağ başta olmak üzere 7 ilden toplam 53 spor kulübü katıldı. Organizasyonda 12-14 yaş Yıldızlar ile 14-17 yaş Gençler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda sporcular, hem yeteneklerini sergileme hem de tecrübe kazanma fırsatı buldu.

Sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 18.00'e kadar devam eden müsabakalar boyunca sporcular centilmence mücadele ederken, organizasyon gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif dayanışmanın artırılması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Turnuvanın ilk gününde Yıldızlar, ikinci gününde ise Gençler kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Organizasyona katılan toplam 365 sporcu madalya ve katılım belgelerini alırken, 53 spor kulübüne de katılım kupası takdim edildi.

Ödül törenine Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Naci Nur ile Tekirdağ Taekwondo İl Temsilcisi Semih Aybek katıldı.

İki gün süren turnuva, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ