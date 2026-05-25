Tekirdağ'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ'da buluştu

Tekirdağ\'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ\'da buluştu
25.05.2026 15:54  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen TEKGENÇFEST Ulusal Taekwondo Turnuvası, 7 ilden 365 sporcunun katılımıyla iki gün süren müsabakaların ardından sona erdi. Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan karşılaşmalarda sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen TEKGENÇFEST Ulusal Taekwondo Turnuvası, iki gün süren müsabakaların ardından tamamlandı. Organizasyonda 7 ilden gelen 365 sporcu madalya için mücadele etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Taekwondo Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğinde 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen turnuva, Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKGENÇFEST kapsamında organize edilen turnuvada Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Muğla ve Sakarya illerinden toplam 53 spor kulübü katılım sağladı. Sporcular, iki gün boyunca tatamiyle çıkarak kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverler de heyecana ortak oldu.

Turnuvaya Tekirdağ başta olmak üzere 7 ilden toplam 53 spor kulübü katıldı. Organizasyonda 12-14 yaş Yıldızlar ile 14-17 yaş Gençler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda sporcular, hem yeteneklerini sergileme hem de tecrübe kazanma fırsatı buldu.

Sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 18.00'e kadar devam eden müsabakalar boyunca sporcular centilmence mücadele ederken, organizasyon gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif dayanışmanın artırılması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Turnuvanın ilk gününde Yıldızlar, ikinci gününde ise Gençler kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Organizasyona katılan toplam 365 sporcu madalya ve katılım belgelerini alırken, 53 spor kulübüne de katılım kupası takdim edildi.

Ödül törenine Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Naci Nur ile Tekirdağ Taekwondo İl Temsilcisi Semih Aybek katıldı.

İki gün süren turnuva, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:04:54. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da taekwondo şöleni: 7 İlden 365 sporcu Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.