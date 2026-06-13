Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Coşkusu

Tekirdağ\'da 60. Kiraz Festivali Coşkusu
13.06.2026 14:56
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Süleymanpaşa'da düzenlenen festivalde yelken ve yüzme yarışları yapıldı, sporcular büyük heyecan yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Rakoczi Yelken Kupası ile Mikes Kelemen Açık Deniz Yüzme Yarışı, spor ve festival coşkusunu bir araya getirdi.

Tekirdağ Sahili Rumeli İskelesi'nde düzenlenen organizasyona 21 yelken sporcusu ve 60 yüzücü olmak üzere toplam 81 sporcu katıldı. Festival etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yarışlar sabah saatlerinde başladı. Marmara Denizi'nin mavi sularında mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Açık denizde gerçekleştirilen yüzme yarışında sporcular belirlenen parkuru tamamlamak için büyük efor sarf ederken, yelken yarışlarında ise sporcular rüzgarı en iyi şekilde kullanarak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı.

Sahil boyunca toplanan çok sayıda vatandaş yarışları ilgiyle takip etti. Sporcuların performansları zaman zaman alkışlarla desteklenirken, yarışlar boyunca renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Özellikle yüzme yarışının başlangıcında sporcuların aynı anda denize atlaması ve yelkenlilerin deniz üzerinde oluşturduğu görüntüler festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festivalin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, Tekirdağ'ın denizle iç içe yaşam kültürünü de gözler önüne serdi. Yarışlara farklı yaş gruplarından sporcular katılırken, sporcuların mücadele azmi izleyenlerden takdir topladı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Rumeli İskelesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törende derece elde eden sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi. Yarışmaya katılan sporcular da organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, festival kapsamında gerçekleştirilen sportif etkinliklerin her yıl artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.

Sporculara madalyaları Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü temsilcileri tarafından takdim edildi. Mikes Kelemen Açık Deniz Yüzme Yarışı'nda başarılı olan sporcular ise protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde sporcuların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, organizasyona katılan sporcular ve vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ sahilinde gerçekleştirilen yarışları çok sayıda vatandaş takip ederken, yarışmacılar kıyasıya mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Coşkusu - Son Dakika

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