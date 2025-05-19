Tekirdağ\'da "Türkiye\'nin Gücü Gençliği Bisiklet Turu" düzenlendi

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında " Türkiye'nin Gücü Gençliği Bisiklet Turu" düzenlendi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bisiklet İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bisiklet tutkunları, Barış ve Özgürlük Anıt Parkı'nda bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Soytürk, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Vali Soytürk'ün startı vermesinin ardından bisiklet tutkunları, Tekirdağ Yelken Spor Kulübüne kadar pedal çevirdi.

Etkinlikte, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.