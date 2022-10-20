Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor

20.10.2022 11:13
Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor

Tekirdağ haberleri: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak olan Tekirdağ Süleymanpaşa, sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak olan Tekirdağ Süleymanpaşa, sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Sezonun ilk üç haftasında Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarını kaybeden, 4. haftada Konyaaltı Belediyespor ile berabere kalan Tekirdağ Süleymanpaşa, cumartesi günü Ankara'da karşılaşacağı Yenimahalle Belediyespor maçında sezonun ilk galibiyeti almak istiyor.

Takım antrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine sezon başında güçlü rakiplerle karşılaştıklarını söyledi. Masic, Konyaaltı Belediyespor maçında son saniyede galibiyeti kaçırdıklarını hatırlatarak, "Konyaaltı Belediyespor maçında takım çok güzel mücadele etti. Bizim için Yenimahalle maçı önemli. Takım olarak hepimiz bu maçı kazanmayı çok istiyor." diye konuştu.

Bundan sonraki mücadelelerinde kendileriyle denk takımlarla karşılaşacaklarını ifade eden Masic, şunları söyledi:

"Yenimahalle maçından sonra 1 ay ara verilecek. Biz bu arada sıkı çalışmalara devam edeceğiz. Aradan sonra Adana, Üsküdar, Eskişehir maçlarımız var. Son maçımız burada Yalıkavakla olacak. Birinci devreyi 8-9 puanla kapatmayı bekliyoruz."

Takım oyuncularından Gülsüm Güleçyüz de bu sene takıma yeni katıldığını hatırlatarak, "Takımımız da çok yeni oyuncu var ve birbirimize alışmamız gerekiyordu. O yüzden sezon başı bizim için zorlu bir süreçti. Yaptığımız antrenmanlarla bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Bu hafta Yenimahalle ile oynayacağız ve güçlü bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Konyaaltı, Tekirdağ, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor - Son Dakika

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