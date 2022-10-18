Tekirdağ spor haberi: Tekirdağ'da MTB CUP heyecanı yaşandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Süleymanpaşa MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları nefesleri kesti. Altı kategoride yarışan 44 sporcu, madalya için kıyasıya mücadele etti.

16 Ekim Pazar günü, Süleymanpaşa MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları rüzgarı esti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Salcano ve Limon Bisiklet'in katkıları ile yapılan yarışlarda, altı kategoride 44 sporcu pedal çevirdi.

Dereceye girenlere madalya takdim edildi

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dağ Bisikleti parkurunda yapılan yarışlar büyük heyecana sahne olurken, bisiklet sporuna gönül veren yüzlerce kişi yarışları yakından takip etti. Elit Erkekler, Genç Erkekler, 40+ Master Erkekler, 50+ Master Erkekler, 55+ Master Erkekler, Kadınlar Genel kategorilerinde yapılan yarışlarda ilk üçe giren sporculara madalya ve ödül çeki takdim edildi. - TEKİRDAĞ