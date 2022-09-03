Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde

03.09.2022 16:53
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları ikinci gününde devam etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları ikinci gününde devam etti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6. kez gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile bugün ikinci gününde devam etti. Yelkenci sporcular, bu sabah hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı. Gün boyu süren yelken yarışlarında farklı ülkelerden yelkenciler, kıyasıya mücadele etti. Akşam saatlerinde 2. gün yarışları sona ererken, yelkenciler Yelken Kulübüne yanaştı. Yelken yarışları yarın hava muhalefeti durumuna göre devam edecek.

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye'den 313 sporcu katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde - Son Dakika
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