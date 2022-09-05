Türk yelkencilerden büyük başarı - Son Dakika
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Türk yelkencilerden büyük başarı

05.09.2022 19:55
Türk yelkencilerden büyük başarı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6. kez gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile sona erdi. Yarışmanın son gününde yelkenci sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı. Gün boyu süren yelken yarışlarında farklı ülkelerden yelkenciler, kıyasıya mücadele etti. Beş gün süren Uluslararası Yelken yarışları sona ererken, yelkenciler için kentte bulunan Rumeli İskelesinde ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye'den 313 sporcu katıldı.

Ödül töreninde dereceye giren sporculara tek tek kupaları verildi. 8 ülkenin katılımı ile 8 kategoride düzenlenen yarışmalar sonucunda Türk Yelkenciler adeta ödüllere ambargo koydu. Türk yelkenciler tüm kategorilerde Türk Bayrağını dalgalandırarak ödüllerini aldı.

Ödül töreninde açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Aslında hepsi bizim için birinci. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum. 8 ülkeden 28 kulüp 313 sporcu ile yarışmalar düzenlendi. İnşallah önümüzdeki yıl yine bu zamanlarda çok büyük bir organizasyon ile yine karşınızda olacağız. Her sene üzerine biraz daha koyarak turnuvayı ilerletiyoruz. Burada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gerek idarecilerimiz, gerek hocalarımız büyük emek veriyor. Bu organizasyon Süleymanpaşa'mızın tanıtımı içinde çocuklar büyük bir misyon üstleniyorlar" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk yelkencilerden büyük başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk yelkencilerden büyük başarı - Son Dakika
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