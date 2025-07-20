Tekke\'den Pas Kalitesi Vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan Esfahan maçının ardından yaptığı açıklamada, "Pas kalitesinin çok daha üst düzey olması lazım" dedi.

Trabzonspor, Erzurum'daki hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya geldiği İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekke 23 Temmuz'da bir maç daha yapacaklarını belirterek, "Belki bir tane daha oynayabiliriz net değil. Eksiğimiz var. Savunmaya çalışmadık. İkincisi fiziksel olarak sprinti çalışacağız. 27'sinden sonra dolayısıyla hemen hemen yüzde yüz hazır olma aşamasına geliyoruz. Lige kadar hazır oluruz. Güzel keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Onuachu bileğine darbe aldı. 2 güne kadar koşulara başlar. Belki daha erken aramıza döner. Zubkov'un kalçasında darbe var. Risk etmedik 45-45 oynatmayı düşünüyordum. Felipe'yi oynattık o da karşılığı verdi. Doktorlarımız yoğun şekilde kontrollerini yaparak, çalışmalarımızı yapıyoruz. Fiziksel olarak, ortam olarak durumumuz iyi, kalitemizi artırmamız lazım. Onlar geldikçe sonuç daha iyi olacak. Lige yaklaştıkça genç oyuncuların performanslarını değerlendirerek devam ediyoruz. Bazılarını farklı mevkilerde oynattık. Benim için her oyuncu teknik ekibin bakış açısını doğru algılamalı. Artık mevkilerden ziyade, oyunda neyi ne kadar iyi yaptığın daha önemli. Yorgunluktan kaynaklı ama pas kalitesinin çok daha üst düzey olması lazım. Tüm takım açısından bu böyle. Kontrollerin çok daha üst düzey olması lazım. Basit ama benim için futbol oynayacak isek savaşacak isek ihtiyacımız olan şey bu. Kalite ve detay buna diyorum" diye konuştu. - ERZURUM