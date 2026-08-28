Tekke: Mücadeleye Devam - Son Dakika
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Tekke: Mücadeleye Devam

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Fatih Tekke, Trabzonspor'un hedefleri için kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takım için mücadelelerine aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceklerini bildirdi.

Tekke, ???????bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün akşam aldıkları mağlubiyetin ardından maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirtti.

Trabzonspor'a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayan Tekke, şunları kaydetti:

"Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız."

Tekke, önlerinde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istedikleri büyük hedeflerin olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımına elendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda görevinden istifa ettiğini açıklamış, ancak istifası Trabzonspor Yönetim Kurulunca kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: Mücadeleye Devam - Son Dakika

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