Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor

06.03.2022 12:25
Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor

Malatya'da Okul Sporları İllerarası Tekvando 4. Gurup Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçiyor.

Malatya'da Okul Sporları İllerarası Tekvando 4. Gurup Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçiyor. Tekvando sporcuları, tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruyorlar.

Malatya merkez kapalı spor salonunda 5 Mart'ta başlayan ve 7 Mart'ta sona erecek olan bay ve bayan olmak üzere 17 takım ve 387 sporcunun katılımıyla devam eden Tekvando 4. Gurup Şampiyonası müsabakaları sonrasında dereceye girecek sporcular 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Alanya'da yapılacak olan MEB Liseler arası Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Malatya'da yapılan Liseler arası gurup müsabakaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir, "Tekvando Federasyonu Başkanımız sayın Metin Şahin'e bu organizasyonun ilimizde yapılması için göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımın yüksek olması ve müsabakaların çekişmeli geçmesi Türk Tekvando ailesi olarak bizlere gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan gurup maçları ile ilgili olarak açıklamada bulunan Niğde bölgesi milli takım antrenörü Orhan İnan da, "Özellikle gurupta bulunan illerin Tekvando branşında başarılı iller olması ve ayrıca liseler müsabakaları olması maçların kalitesinin daha da üstün olmasına sebep oluyor" dedi. - MALATYA

Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor
Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor

YORUMLAR
500
Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar Yurt öğrencileri Türkiye Şampiyonası için ter döktü Yurt öğrencileri Türkiye Şampiyonası için ter döktü

Türkiye, Malatya, Alanya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement