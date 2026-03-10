Teknik Direktör Engin Fırat Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teknik Direktör Engin Fırat Toprağa Verildi

Teknik Direktör Engin Fırat Toprağa Verildi
10.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engin Fırat, Antalya'da cenaze namazının ardından defnedildi. 55 yaşında kalp krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya'nın Kemer ilçesine getirildi.

Engin Fırat için Göynük Mahallesi'ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Engin Fırat, Kalp Krizi, Antalya, Lübnan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik Direktör Engin Fırat Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

13:07
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Teknik Direktör Engin Fırat Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.