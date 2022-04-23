Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti - Son Dakika
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Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti

23.04.2022 10:11
Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti

Teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri boyunca 30 takımı çalıştırdığını söyledi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri boyunca 30 takımı çalıştırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Vural, sevenleriyle buluştu.

Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı.

53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi.

Teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlatan Vural, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim." ifadelerini kullandı.

Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti
Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti

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Trakya Üniversitesi, Yılmaz Vural, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti - Son Dakika


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