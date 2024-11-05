Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo\'nun kalemini kırdılar

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Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldiği maçta hocası Mano Menezes ile tartışma yaşayan Marcelo ile yollar ayrıldı.

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo'nun Fluminense'den ayrılma sebepleri belli oldu.

"Çok çalışmayın, yeteneğiniz varsa size yeter"

36 yaşındaki futbolcunun kulüp çalışanlarına kötü davranması, takım arkadaşları ile anlaşamaması ve özellikle genç oyunculara "Çok çalışmayın, yeteneğiniz varsa size yeter" şeklinde tavsiyelerde bulunmasının yönetimle arasında gerginlik yarattığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Fluminense yönetimi, Marcelo ile yollarını ayırma kararı aldı.