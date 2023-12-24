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Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Taşkın ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Teksüt Bandırmaspor\'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı
24.12.2023 - 20:33,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-beyazlı ekip, bugün evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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