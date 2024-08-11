Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in birinci haftasında evinde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yeniden Bandırmaspor'da olduğu için iyi hissettiğini dile getiren Gürsel, sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İlk maçlarda kazanmanın önemine vurgu yapan Gürsel, "İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımız, amacımız oyun mantalitemizi geliştirerek devam etmek." diye konuştu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iki takımın karşılaşmada denk oyun sergilediğini söyledi.

"Skoru bulan takımın oyunu kazandığını" anlatan Kutlu, "Oyuncularımız iyi mücadele etti, rakibimiz de ligimizin iyi ekiplerinden ve iyi transferler yapmış. Öne geçtikten sonra golü çok çabuk yedik, oyunu biraz tuatbilseydik maçın sonunu iyi getirebilirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli oyuncuları da aramıza katıp daha iyi yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.