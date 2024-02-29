Trendyol 1. Lig'deki son 2 maçını kazanan Teksüt Bandırmaspor, 25. haftada 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ahlatcı Çorum FK'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerinde yaptıkları idman öncesi gazetecilere, Çorum temsilcisi karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
Zor bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Bizim için önemli olan tabii ki hedefe gidiyorsak bir seri yakalamak. İki haftadır istediğimiz şekilde gidiyor, özellikle geçtiğimiz hafta kazandığımız maç, hem oyun anlamında üstündük hem de skor olarak iyi bir skor yakaladık. Bunların bize önümüzdeki haftalarda olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu hafta Çorum'a gidiyoruz. Puan olarak çok yakın olan rakibimiz. Onlar da geçen hafta kazandılar ama son 10 maçlık periyotta her türlü istikrar yakalamak, kazanma istikrarı yakalamak çok önemli. Biz de her geçen gün gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın performansları, oyunumuz gelişmeye başladı. Bu bizi başarıya götürecek."
Süper Lig hedefine ulaşmaları için her maçın büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Eroğlu, geçen hafta iç sahada 4-1 kazandıkları Ümraniyespor maçının başından sonuna kadar kendilerini destekleyen taraftara teşekkürlerini iletti.
Taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatan Eroğlu, "Taraftarın desteği tam. Oyundan düşme halinde bile takıma olumlu yansıyor." dedi.
Kaleci Zafer Görgen de takım olarak çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "İki maçlık galibiyet serimiz var ve bunu en üst seviyeye taşıyıp, kalan 10 maçımızın hepsinden 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında emeklilerin serzenişlerine değindi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarının haksız olmadığını belirterek, gerekli iyileştirmelerin cömertçe yapılacağını söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadele başarılı olacak ve fiyat ile finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?