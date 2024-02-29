Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'deki son 2 maçını kazandıktan sonra Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet hedeflediklerini ve takımın performansının geliştiğini belirtti. Eroğlu, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparken, kaleci Zafer Görgen ise kalan maçlardan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

29.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Trendyol 1. Lig'deki son 2 maçını kazanan Teksüt Bandırmaspor, 25. haftada 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ahlatcı Çorum FK'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerinde yaptıkları idman öncesi gazetecilere, Çorum temsilcisi karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan tabii ki hedefe gidiyorsak bir seri yakalamak. İki haftadır istediğimiz şekilde gidiyor, özellikle geçtiğimiz hafta kazandığımız maç, hem oyun anlamında üstündük hem de skor olarak iyi bir skor yakaladık. Bunların bize önümüzdeki haftalarda olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu hafta Çorum'a gidiyoruz. Puan olarak çok yakın olan rakibimiz. Onlar da geçen hafta kazandılar ama son 10 maçlık periyotta her türlü istikrar yakalamak, kazanma istikrarı yakalamak çok önemli. Biz de her geçen gün gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın performansları, oyunumuz gelişmeye başladı. Bu bizi başarıya götürecek."

Süper Lig hedefine ulaşmaları için her maçın büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Eroğlu, geçen hafta iç sahada 4-1 kazandıkları Ümraniyespor maçının başından sonuna kadar kendilerini destekleyen taraftara teşekkürlerini iletti.

Taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatan Eroğlu, "Taraftarın desteği tam. Oyundan düşme halinde bile takıma olumlu yansıyor." dedi.

Kaleci Zafer Görgen de takım olarak çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "İki maçlık galibiyet serimiz var ve bunu en üst seviyeye taşıyıp, kalan 10 maçımızın hepsinden 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Trendyol, Çorum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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