Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllığına anlaşıldı.
Trabzonspor, Giresunspor ve Kocaelispor'da da oynayan Murat Cem Akpınar, 164 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Teksüt Bandırmaspor Murat Cem Akpınar'ı Transfer Etti - Son Dakika
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