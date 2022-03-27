Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı - Son Dakika
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Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı

27.03.2022 17:27
Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı

Malatya'da Analig Yıldızlar Tekvando il seçmeleri tamamlandı.

Malatya'da Analig Yıldızlar Tekvando il seçmeleri tamamlandı. Dereceye giren sporcular, Karsta yapılacak olan grup müsabakalarında yarışacak

Malatya merkez kapalı spor salonunda iki gün düzenlenen il seçmesinde kilolarında birinci olanlar Kars'ta yapılacak olan, Analig yıldızlar gruplar şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. İki gün süren seçmelerde 75 erkek 70 bayan sporcu olmak üzere toplamda 145 sporcu mücadele etti. Bu maçlar oynandığında Tekvando hakem camiasına yeni katılan hakemlerin de ilk defa görev almaları dikkat çekti. Çekişmeli geçen maçların ardından hakemlerin performansı olumlu not aldı.

Müsabakalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tekvando Malatya hakem kurulu başkanı Hasan Çalo, "Aramıza yeni katılan hakem arkadaşlarımızın performansı bizleri çok mutlu etti. Bu ve bundan sonraki maçlarda daha da güzel günleri göreceğimizi hissedebiliyorum" diye sözlerini tamamladı. - MALATYA

Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı

YORUMLAR
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Malatya, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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