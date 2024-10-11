Tekvando Federasyonu'nda Adaylık Krizi

Spor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, adaylık başvurusunun kabul edilmediğini ve kararı tahkim kuruluna taşıyacağını duyurdu.

Federasyonun başkanlığını 21 yıldır sürdüren Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 20 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Tekvando Federasyonunun genel kurulu yapılacaktır. Başkan adaylığı için tarafımızca toplanan 130 adet destek imzasını değerlendirme komisyonuna sunduk. Değerlendirme komisyonunca imzalarımızın büyük çoğunluğu değişik sebeplerle kabul edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Şahin, hukuki haklarını kullanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu durumu yönetmelik ve ana statüye uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz ederek tahkim kuruluna götüreceğiz. Tahkim kurulu konuyla ilgili toplanıp kararını verecektir. Tahkim kurulunun en doğru ve en adil kararı vereceğine inancımız tamdır. Bu nedenle inanıyoruz ki genel kurula katılarak sizlerin iradesini yansıtacağız. Yine sizlerin iradesi ve desteğiyle genel kurulda seçimi kazanacağız. Bütün kardeşlerimizle gece gündüz demeden sonuca ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."