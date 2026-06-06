Tekvando Grand Prix'de Türkiye'den 1 Altın ve 1 Bronz Madalya

İtalya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ikinci gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Birliğinin (WT) faaliyet takviminde yer alan ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyon, Roma'da devam ediyor.

Organizasyonda erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzunçavdar ise bronz madalya elde etti.