Tekvando Milli Takımı Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
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Spor

Tekvando Milli Takımı Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazır

Tekvando Milli Takımı Büyükler Avrupa Şampiyonası\'na hazır

Tekvando Milli Takımı, 10-12 Mayıs'ta Sırbistan'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Konya'da tamamladığı hazırlıklarla katılmaya hazır. Teknik Direktör Ali Şahin, takımın altın, gümüş ve tüm madalyaları almak istediğini belirtti. Türkiye'nin tekvandoda sürekli başarılar elde ettiğini vurgulayan Şahin, hedeflerinin bu başarıları tekrarlamak olduğunu ifade etti.

05.05.2024 08:34
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Tekvando Milli Takımı 10-12 Mayıs'ta Sırbistan'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıklarını Konya'da tamamladı. Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, bugüne kadar çok madalya aldıklarını, şampiyonada altın, gümüş tüm madalyaları almak istediklerini söyledi.

10-12 Mayıs'ta Sırbistan'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan Tekvando Milli takımı hazırlıklarını tamamladı. 3 haftadır kampta olan takım, teknik direktör Ali Şahin gözetiminde antrenmanlarına devam etti. 8 milli sporcunun hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'nın, olimpiyatlar öncesi güzel bir sınav olacağını ifade eden Ali Şahin, her türlü madalyaya talip olduklarını belirtti. Türkiye olarak tekvandoda altın yılları yaşadıklarını ifade eden Şahin, daha iyi yerlere gelebilmek için çok çalıştıklarının altını çizdi.

"Hazırlıklarımız güzel bir şekilde devam etti"

Konya'da gerçekleştikleri kamp sürecini değerlendiren Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, "Konya'daki kampımızda şuanda 8 milli sporcumuz var. Burada Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Olimpiyatlara kota alan 5 sporcumuz da burada. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na katılacak. 2 erkek sporcumuz İzmir'de, 3 kadın sporcumuz da burada hazırlanıyor. Yıl boyunca güzel hazırlık maçları geçirdik. Geçen yıl Azerbaycan'da kadın takımımız dünya şampiyonu oldu. Erkek takımımız ise dünya 3'ncüsü oldu. Güzel bir başarı periyodu ile hep birlikte olimpiyatlara doğru adım adım gidiyoruz. Avrupa Şampiyonası olimpiyatlardan önce hem deneme hem de güzel bir müsabaka. Hazırlıklarımız Konya'da güzel bir şekilde devam etti. Kamplarımızı tümüyle genel olarak değerlendirirsek iyi geçti. İnşallah bu tamlamayı Avrupa Şampiyonası'nda çoğu altın madalya olarak zirveye çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

"Altın, gümüş ve tüm madalyaları almak istiyoruz"

Türkiye'nin tekvandoda sürekli başarılarının olduğunu kaydeden Ali Şahin, "Türkiye devamlı hem dünyada hem de Avrupa'da ilk üçte oldu. Bunun 3'te 2'sini birincilikle geçirdik. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştık. 2022 yılında da tüm kategorilerde dünya 1'ncisi olduk. Bunlar olimpiyatlar için önemli verilerdi. Bize moral verdi ama tabii ki sporda her zaman değişkenlik olabilir. Onun için çok dikkatli hazırlanıyoruz. Zirvedeki sporcularımızı özel taktik ve teknik olarak hazırlıyoruz. Performansımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Tekvando, tüm olimpiyatlarda mutlaka madalya almıştır, kota olarak en iyi şekilde katılmıştır. 2024'te de bu yarışmalardan geçerek güzel bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Takım olarak turnuvalardaki hedeflerini ifade eden Ali Şahin, "Olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok güzel madalyalar aldık. Hedefimiz de bu madalyaları orada tekrarlamak. Altın, gümüş ve tüm madalyaları almak istiyoruz" diye konuştu.

"Antrenmanlarımız çok güzel geçti"

Tekvandoya 2011 yılında başladığını anlatan milli tekvandocu Zeynep Taşkın (20) ise, "Yıldızlarda Avrupa şampiyonluğum, ümitlerde Avrupa 3'ncülüğüm, Balkanlarda şampiyonluğum var. Spora aslında jimnastik ile başladım. Jimnastikte kolum kırıldı. Daha sonrasında tekvando ile devam ettim. Avrupa Şampiyonası'na 2-3 haftadan beri Ali hocamız ile birlikte hazırlanıyoruz. Kadromuz çok güçlü olduğu için antrenmanlarımız da çok güzel geçti" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekvando Milli Takımı Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

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