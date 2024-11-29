Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor

Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong\'da Başlıyor

Türkiye, 4-12 sporcu ile Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda mücadele edecek.

29.11.2024 11:46
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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Hong Kong'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel

Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel

Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel

İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel

Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel

Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel

Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel

Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel???????

Kübra Dağlı-Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler

Dilan Yaprak Alan-İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler

Şeyda Nur Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler

Bengü Alkan Çal-Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor - Son Dakika

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