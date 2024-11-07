Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 Altın - Son Dakika
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Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 Altın

Tekvando Şampiyonası\'nda Türkiye\'den 3 Altın

Arnavutluk'taki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3 altın, 1 bronz madalya kazandı.

07.11.2024 22:46
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Arnavutluk'ta bugün başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 25'i erkek, 20'si kız olmak üzere toplam 45 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonada 61 kiloda tatamiye çıkan Yiğit Maraklı, 57 kiloda Ömer Yağız Barış ve 53 kiloda Umutcan Bayram final müsabakalarında rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kızlar 47 kiloda mücadele eden Fatma Zehra Akyazıcı ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 Altın - Son Dakika

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