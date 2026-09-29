Tekvandocu Zeynep Acar, Dupnitsa Open'da 495 sporcu arasından altın madalya kazandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETU'nun Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlediği Dupnitsa Open'a 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Bilecik'i temsil eden Zeynep Acar tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcu ve antrenör Mesur Düş'ü tebrik etti.
Bilecikli tekvando sporcusu Zeynep Acar, Dupnıtsa Open'da şampiyon oldu.
Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open International Taekwondo Championship turnuvasına 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Bilecik'i temsil eden Zeynep Acar, başarılı performansıyla tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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