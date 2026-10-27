Tekvandoda 2027'de İstanbul'da her sıklette Türkiye bir sporcuyla temsil edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekvandoda 2027'de İstanbul'da her sıklette Türkiye bir sporcuyla temsil edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda her sıklette bir sporcuyla temsil edilecek. Seçimde dünya sıralaması esas alınacak; her sıklette en üstteki Türk sporcu doğrudan katılacak ve federasyon sporcuları ve antrenörleri bilgilendirdi.

Türkiye, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında her sıklette bir sporcu ile temsil edilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda mücadele edecek milli sporcuların belirlenmesinde dünya sıralaması esas alınacak.

Bu kapsamda, her sıklette dünya sıralamasında en üst sırada bulunan Türk sporcu, doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Federasyon, sporcuları ve antrenörleri seçim süreci hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
İstanbulTürkiyeDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Sokak ortasında bıçaklar çekildi 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor Sokak ortasında bıçaklar çekildi! 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Derbi öncesi bomba görüntü Derbi öncesi bomba görüntü
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Erken seçim için tarih verdi Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
00:14
Fon Kanunu, yürürlüğe girdi
Fon Kanunu, yürürlüğe girdi
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 00:43:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekvandoda 2027'de İstanbul'da her sıklette Türkiye bir sporcuyla temsil edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei