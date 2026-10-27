Tekvandoda 2027'de İstanbul'da her sıklette Türkiye bir sporcuyla temsil edilecek

Tekvandoda 2027'de İstanbul'da her sıklette Türkiye bir sporcuyla temsil edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda her sıklette bir sporcuyla temsil edilecek. Seçimde dünya sıralaması esas alınacak; her sıklette en üstteki Türk sporcu doğrudan katılacak ve federasyon sporcuları ve antrenörleri bilgilendirdi.
Türkiye, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında her sıklette bir sporcu ile temsil edilecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda mücadele edecek milli sporcuların belirlenmesinde dünya sıralaması esas alınacak.
Bu kapsamda, her sıklette dünya sıralamasında en üst sırada bulunan Türk sporcu, doğrudan katılım hakkı elde edecek.
Federasyon, sporcuları ve antrenörleri seçim süreci hakkında bilgilendirdi.
Kaynak: AA
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