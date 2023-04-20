Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda - Son Dakika
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Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda

20.04.2023 14:22
Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda

Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik yenilgi sonrası tecrübeli hoca Ersun Yanal ile yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Akdeniz ekibinde gündeme gelen isim ise Flamengo'dan ayrılan Vitor Pereira olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 30'uncu haftaya girilirken, beklentilerin altında kalan bazı takımlarda teknik direktörler ile yollar ayrılmış durumda.

VİTOR PEREİRA GERİ DÖNEBİLİR

Birçok ekip hoca değişikliğine giderken, bunlardan biri de Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ı göreve getiren ancak fazla dayanamayan Alanyaspor yeniden hoca arayışlarına başlarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İddiaya göre bu isim, iki kez Fenerbahçe'de çalışan ikisinde de sezonu tamamlayamayan Vitor Pereira...

İLK TEMAS KURULDU

Son olarak Flamengo'da görev yapan ancak 3 ay gibi kısa bir sürede kovulan Portekizli teknik adamla temas kuran Alanyaspor yönetimi teklifini yaptı.

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Pereira'nın Alanya'yı bilmesi, şehri sevmesi ve özellikle rahat bir çalışma ortamı sağlanması açısından teklife olumlu bakacağı aracı menajer tarafından Alanyaspor yönetimine iletildi.

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Son Dakika Spor Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda - Son Dakika
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