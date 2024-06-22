Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor - Son Dakika
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Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor

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Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Alman devi, bu iki oyuncu için Fenerbahçe ile temasa geçti.

22.06.2024 16:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızları Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girmiş durumda. Türk antrenör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için kolları sıvadı.

TEMASA GEÇTİLER

Yıldız futbolcu İsmail Yüksek için EURO 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk teması kurdu ve Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini sordu.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDULAR

Yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sarı-lacivertli formayla 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verirken, İsmail Yüksek ise 47 maçta 1 gol, 6 asist kaydetti.

Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe\'nin iki yıldızını birden istiyor

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Son Dakika Spor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ankara null: yedek icin yada antreman icinmiki 6 29 Yanıtla
    Ercan Karatas: Cinconcocccccc 2 0
  • Koray ERDOGAN: Temiz 100 milyon Euro ikisi demedi demeyin 16 8 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: Keremi alsalar uçarmı dortmund futbol dehası seni?? 0 7 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Cinconun nasıl yaşana şampiyon oluşu nasılda çıkıyor. Kendileri bile bizim fıtbolcuları istiyor. Ama alacakları sadece kadroda düşünülmeyenler. Diğerlerine kulübü satsalar paraları yetmez. Fenerin başarı belli kalbur üstü takımlara futbolcu veriyoruz real madrid dortmund man unt. 5 1 Yanıtla

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