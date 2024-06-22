Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe\'nin iki yıldızını birden istiyor

MUHAMMED EBZAL:

Cinconun nasıl yaşana şampiyon oluşu nasılda çıkıyor. Kendileri bile bizim fıtbolcuları istiyor. Ama alacakları sadece kadroda düşünülmeyenler. Diğerlerine kulübü satsalar paraları yetmez. Fenerin başarı belli kalbur üstü takımlara futbolcu veriyoruz real madrid dortmund man unt.