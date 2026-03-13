Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı

13.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan 4 milyar TL spor yatırımı kapsamında Yıldıztepe Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle toplam 4 milyar TL'lik spor tesisi yatırım programı kapsamında Battalgazi ilçesinde Yıldıztepe Gençlik Merkezi'nin temeli dün atıldı.

'TOPLAM KAPALI ALANI 2 BİN 341 METREKARE'

Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte konut ve iş yerlerinin yapımının hızla sürdüğünü belirterek, "Malatya'nın artık ayağa kalktığını söyleyebiliriz. 'Kalkıyor' diyoruz ama birçok şey artık yeniden yapılıyor. Ev ve iş yeri teslimatlarımız sürüyor" dedi.

Temeli atılan Yıldıztepe Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı olarak planlandığını söyleyen Er, "Yıldıztepe Gençlik Merkezi'nin temelini atıyoruz. Burası çok amaçlı bir gençlik merkezi olacak. Hem spor yapılabilecek salonlar hem de kültürel faaliyetler için kütüphane gibi alanlar bulunacak. Toplam kapalı alanı 2 bin 341 metrekare" şeklinde konuştu.

'4 MİLYAR TL'LİK SPOR YATIRIMI'

Göreve geldikleri günden bu yana Malatya'yı spor ve kültür şehri yapma hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Er, "Bugüne kadar spor alanında yaklaşık 2.5 milyar TL'lik yatırım yaptık. 2026 yılı için planlanan yaklaşık 1.5 milyar TL'lik yeni spor ve kültür yatırımı da bulunuyor. Böylece toplamda yaklaşık 4 milyar TL'lik spor tesisi yatırımını Malatya'ya kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

6 ADET KAPALI HALI SAHA İLE BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Spor yatırımları kapsamında 6 adet kapalı halı saha ile basketbol ve voleybol sahasının tamamlandığını belirten Sami Er, Başharık Gençlik Merkezi ile Yıldıztepe Gençlik Merkezi'nin de devam eden projeler arasında yer aldığını kaydetti.

Basketbol, Voleybol, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:39:51. #7.12#
SON DAKİKA: Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.