Ten Hag: Hayal Kırıklığı Yaşadık - Son Dakika
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Spor

Ten Hag: Hayal Kırıklığı Yaşadık

Erik ten Hag, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

25.10.2024 00:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, iki zor deplasmandan çıktıklarını belirtti.

İlk golü atmalarına rağmen kazanamamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "İki zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü atmamıza rağmen hatalı gol yedik. Bizim için basit bir goldü. 2-0'ı yapma şansını yakalamıştık. Güzel şanslar yakaladık ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık." diye konuştu.

Manuel Ugarte'nin 6 haftadan sonra ilk 11'de maça çıktığını aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Ugarte'nin bizim nasıl oynayacağımızı daha iyi öğrenmesi gerekiyor. Öğrendikçe daha iyi olacak. Zor bir deplasmanda 4 hücumcuyla oynamak zor olabilirdi. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir kulüp olduğunu ve taraftar ambiyansını çok beğendiğini dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olurdu. İlk yarıda topa daha çok hakim olmamız gerekiyordu. Defans yaparken ne zaman pres yapacağımızı ayarlamamız gerekiyordu. Biz sonuçta 2 zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Kazanmak istiyorduk ama buraya gelmeden önce de böyle zor bir maç olacağını biliyorduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Manchester United, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

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