Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika
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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

20.04.2022 21:57
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Sorana Cirstea çeyrek finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Sorana Cirstea çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Rumen sporcu, merkez kortta Hollandalı Arantxa Rus ile karşılaştı.

Cirstea, 2 saat 30 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

4 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina, ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçtiği maçta Hırvat Petra Martic'e 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikinci turu göremedi.

Günün bir başka sürpriz sonucuna da 5 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann'ı eleyerek çeyrek final bileti alan Avusturyalı Julia Grabher imza attı. Grabher, rakibini 6-4'lük setlerle mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.

Avusturyalı tenisçi, çeyrek finalde Rumen Cirstea ile eşleşti.

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Kaynak: AA

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