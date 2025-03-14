Tepebaşı Belediyesi\'nde Çocuklar İçin Spor Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocuklar için düzenlenen kurslar devam ederken, tesiste düzenlenen voleybol, basketbol, pickleball, jimnastik ve futsal eğitimlerine katılan çocuklar da spor yapma imkanı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslar devam ediyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Çocuklar için düzenlenen voleybol kursu da haftanın 2 günü 8-16 yaş arası 70 öğrencinin katılımıyla sürüyor. Öğrenciler voleybolun tekniklerini öğrenirken sağlıklı bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Verilen eğitimlerle çocukların hem zihinsel, hem fiziksel hem de sosyal yönleri gelişiyor

Haftada 2 gün gerçekleştirilen basketbol kursuna katılan 7-16 yaş arası 100 çocuk, uzman eğitmenler tarafından temel basketbol eğitimi kapsamında basketbol kuralları, top tutma, top sürme, pas atma, turnike ve şut çalışmaları gibi eğitimler veriliyor. Ayrıca, haftanın 2 günü gerçekleştirilen futsal kursuna katılan 7-14 yaş arası 45 öğrenciye futsalın temel eğitimleri veriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra ısınma hareketleri, top sürme teknikleri, top kontrolü, şut vuruş çalışmaları gibi konularda da uygulamalar gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'de ilk defa açılan Pickleball kursu da devam ediyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilen kursa katılan 8-16 yaş aralığındaki çocuklar, hem zihinsel hem fiziksel hem de sosyal yönlerini geliştiriyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonunda haftanın 2 günü gerçekleştirilen jimnastik kursu, 4-9 yaş aralığındaki 210 çocuğun katılımıyla devam ediyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR