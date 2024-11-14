Tepebaşı Belediyesi'nden Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tepebaşı Belediyesi'nden Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu

Tepebaşı Belediyesi\'nden Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği 'Cumhuriyet Kupası' futbol turnuvasını tamamladı. 7 takımın katıldığı turnuvayı Sağlık İşleri Müdürlüğü kazandı. Başkan Ataç, sporun şehir yaşamındaki önemini vurguladı ve katılımcıları kutladı.

14.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhuriyet Kupası" belediye müdürlükleri arası futbol turnuvası sona erdi. 7 takımın mücadele ettiği turnuva finalinde konuşan Başkan Ataç, "Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz" dedi.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası da Esentepe Halı Sahası'nda gerçekleşti. 7 takımın mücadele ettiği organizasyonda Sağlık İşleri Müdürlüğü birinci, Zabıta Müdürlüğü ikinci, Plan ve Proje Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam takdim etti.

"Her birinizi şampiyon ilan ediyorum"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Spor, sadece bir eğlence veya fiziksel aktivite değil, aynı zamanda bir şehir için yaşam kalitesinin artırılmasında, toplumsal bağların güçlenmesinde ve bireylerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Halkımızı spora teşvik ederken kendi aramızda ki spor organizasyonlarına da devam ediyoruz. Müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasından eminim sizler de keyif aldınız. Birinci, ikinci olarak düşünmeden her birinizi şampiyon ilan ediyorum. Sportmence mücadele edilmesi çok değerli, o açıdan hepinizi kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kupa töreninde, Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu da marşlar seslendirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tepebaşı, Etkinlik, Belediye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepebaşı Belediyesi'nden Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Kupası Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.