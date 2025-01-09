Tepebaşı Su Sporları Merkezi\'ne Temiz Havuz Sertifikası

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Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, havuz suyu hijyeni ve havuz suyu kalitesi bakımından "Temiz Havuz Sertifikası" aldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi kent halkına 4 mevsim hizmet vermeye devam ediyor.

2015 yılında hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, yeşil bina özelliğine sahip bir tesis olarak dikkat çekiyor. Merkez, çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye'nin ilk kamu binası olma özelliğini de taşıyor. Suyunun temizliği ile öne çıkan Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ise Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Temiz Havuz Sertifikası"nı almaya hak kazandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde havuz hijyeni ve havuz suyu kalitesi bakımından yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını taşıdığı belirlendi. - ESKİŞEHİR