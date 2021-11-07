Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sarı kart gören deneyimli hoca yaşananların iç yüzünü anlattı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"NİYETİMİZİ BİLİYORLARDI"

Sarı kart için üzüldüm, hakeme de söyledim. Sahaya girmişim. Halbuki sahaya atışın daha geriden olması için girdim. Görmedim, haklıydı. Dördüncü hakem de gördü. Üzüldüğümü söyledim. Ben de kart görmek istemiyorum bu sene. Yanlışlıkla oldu, hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık?' diye de şaka yaptım. Orada Feghouli'ye bağırıyordum. 'Hocam niyetinizi biliyorum, aksi takdirde kırmızı' dedi. Niyetimizi biliyorlardı.