TESFED'den Küresel Espor Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TESFED'den Küresel Espor Hedefleri

11.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Espor Federasyonu, CS2 ligi ile espor ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, hedeflerinin sürdürülebilir başarılar elde ederek küresel ölçekte daha güçlü bir varlık göstermek olduğunu söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 2018 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, eğitim ve altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"TESFED Ligleri" çatısı altında Türkiye'nin ilk Counter Strike 2 (CS2) ligini kurduklarını anlatan Özdemir, "TESFED Ligleri çatısı altında liglerimizi oluşturmaya başladık. CS2 Ligi'nde altı takımı davet usulüyle, iki takımı da açık elemeler doğrultusunda ligimize dahil ettik. Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının ligimizde yarıştığını görebiliyorsunuz. Bu takımlarımız vasıtasıyla çok ciddi bir kitleye ulaşıyoruz. Takımların birçoğu federasyonumuza lisans süreçlerini tamamladı, bir kısmı da tamamlama aşamasında. Lisanslı kulüplerimizle beraber, ilk ligimizde bu heyecanı bütün espor severlerle paylaşıyoruz. CS2 Ligi gelecekte hayata geçireceğimiz diğer liglerin bir ön provası oldu. İnşallah çok yakın zamanda diğer branşlarda ve oyunlarda da liglerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk oyuncuların ve milli takımların yurt dışında Türkiye'yi temsil etmelerinden gurur duyduklarını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Türkiye Espor Federasyonu olarak bizim buradaki en büyük amacımız Türk espor ekosistemini geliştirmek, oyuncularımızın ve takımlarımızın daha başarılı olmalarını sağlamak, milli takımlarımızla dünyada daha da güçlü olmaktır. 2024 sonunda gerçekleşen Dünya Espor Şampiyonası'nda Riyad'da genel klasmanda ikinci olarak döndük. Burada milli takımlarımızı temsilen gittiğimiz dört farklı branşta gerçekten arkadaşlarımız çok başarılı bir şekilde ülkemizi temsil etti. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın Dota 2 branşında Avrupa üçüncülüğüyle gururlandık. Milli takımlarımızı gerçekten çok önemsiyoruz. Türk esporunun dünyada söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Amacımız bunu hem sürekli hale getirmek hem de çıtayı daha da yukarı taşımak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz."

"Arzumuz, güçlü bir Türkiye espor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek"

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde 2018'de kurularak dünyada ilk kurulan federasyonlardan biri olduklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Daha iyi internet altyapısının ve oyuncuların donanımlara sahip olabilmesi en önemli faktör. Çünkü dünyadaki rekabetçi ortamda mücadele edebilmek için ilgili birimlerle ve kurumlarla hem irtibattayız hem de gelişim noktasında esporu mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Espor gibi gerçekten de tüm dünyada yeni yeni şekillenen, federasyonların yeni kurulduğu, Küresel ve Avrupa Espor Federasyonlarının yeni yapılandığı bir ekosistemde, önceden güçlü köşeleri yakalayıp buralarda süreklilik arz etmek çok daha mümkün. Esporu takip eden geniş bir kitle var. Bu müsabakalar, ligler, turnuvalar büyük bir arzu ve iştahla izleniyor, takip ediliyor. Arzumuz, güçlü bir Türkiye espor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek. Dünyada birçok başarımız var. Gerçekten de nesil olarak, gençlik olarak hem oyuna hem espora yatkınlığımız da var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak espor bilincini ve önemini mümkün olduğunca bütün kurumlarla, özel sektörde ve kamuda paylaşmaya, çıtayı daha da yukarılara taşımaya özen gösteriyoruz."

Eğitim kuruluyla kurslara ve hazırlıklara devam ettiklerini belirten Özdemir, "Kurslarla ve eğitimlerle espor ailemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız eğitimlerde ve kurslarda gerçekten de çok ciddi bir taleple karşılaşıyoruz. Bu yıl içerisinde dört antrenör kursunu, iki hakem kursunu hayata geçiriyoruz Bu manada da önümüzdeki yıllarda bu eğitimlerimize inşallah devam edeceğiz." dedi.

Oğluyla birlikte akşamları oyun oynadıklarını aktaran Özdemir, "Benim oyunlarla aram iyi, oğlumdan ötürü de iyi. Küçüklüğümden itibaren futbol oyunlarında bir sevgim ve takibim olduğu için 'FIFA' oynuyorum. Espor oyunları arasında en çok oynadığım ise 'PUBG Mobile' olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 'Valorant', 'League of Legends' gibi farklı oyunları da zaman zaman arkadaşlarımla veya oğlumla beraber oynuyorum ama işin federasyon tarafındaki temsiliyeti nedeniyle doğal olarak sıkı bir takipçisiyim ve işin içerisindeyim. Hem takip noktasında hem de oynama noktasında kendi boş zamanlarımda mümkün olduğunca oyun oynamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Özdemir, "espor" kelimesinin Türkçedeki yazımı hakkında, federasyonun unvanında da kullanıldığı gibi büyük-küçük harf ayrımı ve tire olmadan bitişik yazılması gerektiğini, dünyadaki genel kullanım şeklinin de bu şekilde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Milli Takım, Teknoloji, Türkiye, Turnuva, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TESFED'den Küresel Espor Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:32:32. #7.13#
SON DAKİKA: TESFED'den Küresel Espor Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.