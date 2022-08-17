Elon Musk'tan futbol dünyasını ayağa kaldıran paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum

Dünyanın yaramaz çocuğu haline gelen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, attığı bir tweetle bu sefer de futbol dünyasında karışıklığa neden oldu.
Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçen Musk, bu kez de gözünü bir futbol kulübüne dikti.
Musk, Twitter hesabında "Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum!" paylaşımında bulunduktan sonra "Ayrıca" Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" dedi.
Tartışma yaratan Tweet'inden yaklaşık 4 saat sonra Musk, Tesla Owners Silicon Valley hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka" açıklamasında bulundu.
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