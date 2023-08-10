Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin işine son verildi - Son Dakika
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Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin işine son verildi

10.08.2023 14:51

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personel ise işten çıkarıldı. Transferin maliyeti ise 2.8 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret olarak açıklandı. Tete'nin kariyerindeki performansı da detaylandırıldı.

Tete'yi renklerine bağlayan Galatasaray'ın gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın müzesinde çekilen fotoğrafının ise sosyal medyaya sızdırılması büyük ses getirdi. Yakup Çınar'ın haberine göre; kulüp yönetimi fotoğrafı sosyal medyaya yükleyen personeli, güvenlik kameralarından tespit etti ve işten çıkardı.

TETE'NİN MALİYETİ

Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya 2.8 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret verecek. Galatasaray, imza parasını ise 2.5 yılda ödeyecek.

Bu karenin bedeli çok ağır oldu! Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan personel işten çıkarıldı
Sızdırılan fotoğraf

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.

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