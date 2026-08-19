Tevfik Fikret 111. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Tevfik Fikret 111. Yıl Dönümünde Anıldı

Tevfik Fikret 111. Yıl Dönümünde Anıldı
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Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenle vefatının 111. yıl dönümünde anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair, yazar ve eğitimci, Galatasaray Spor Kulübü'nün Hami Başkanı Tevfik Fikret, vefatının 111. yıl dönümünde Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Murat Atalay, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve kulüp üyeleri katıldı.

Tevfik Fikret'in hayatının anlatıldığı video gösteriminin ardından törende konuşmalar gerçekleştirildi.

"Tevfik Fikret'i yalnızca büyük bir şair olarak anmak eksik kalır"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, törende yaptığı konuşmada Tevfik Fikret'in Galatasaray ve Türk düşünce hayatındaki önemine dikkat çekti. Tevfik Fikret'i vefat yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirten Özbek, "Bugün Galatasarayımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden, Türk edebiyatının ve düşünce hayatının öncü isimlerinden Tevfik Fikret'i vefat yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anmak üzere bir araya geldik. Tevfik Fikret'i yalnızca büyük bir şair olarak anmak eksik kalır. O, Galatasaray Lisesi'nin müdürü olarak eğitimde yenilikçi anlayışın öncüsü olmuş, Galatasaray Spor Kulübü'nün Hami Başkanı olarak kulübümüze sahip çıkmış, fikirleriyle yalnızca kendi dönemini değil, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini de etkileyen çok önemli bir aydındır" ifadelerini kullandı.

Tevfik Fikret'in düşüncelerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilham vermesinin Galatasaraylılar için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Özbek, "Ben Tevfik Fikret ismini ilk kez Galatasaray Lisesi'nin sıralarında tanıyan nesillerden biriyim. Bugün hala okulumuza her gelişimde onun adını taşıyan salonu gördüğümde sadece bir ismi değil, bir fikri, bir karakteri ve bir mirası hatırlıyorum. Çünkü Tevfik Fikret, Galatasaraylı olmanın yalnızca başarı kazanmak olmadığını, sorgulayan, üreten, haksızlık karşısında susmayan ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden bireyleri yetiştirmek olduğunu bizlere göstermiştir. Galatasaray'ın gücü de işte tam buradan neşet etmiştir" diye konuştu.

"Galatasaray sadece kupalar kazanan bir spor kulübü değildir"

Galatasaray'ın eğitim ve spor kültürünün birbirinden ayrılmaz olduğunu vurgulayan Özbek, "Bu okuldan yetişen insanlar hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, hangi makamda bulunursa bulunsunlar önce Galatasaray'ın değerlerini taşırlar. Bizler de bugün Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetirken bu değerlerin sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü Galatasaray sadece kupalar kazanan bir spor kulübü değildir. Galatasaray 500 yılı aşan eğitim geleneğinin ve 120 yılı aşkın spor kültürünün ortak eseridir. Bu iki büyük miras birbirinden ayrılmaz. Biri diğerini besler, güçlendirir ve geleceğe taşır" dedi.

Tevfik Fikret'in bıraktığı mirasın yaşatılması gerektiğini ifade eden Özbek, "Tevfik Fikret'in bizlere bıraktığı en büyük miras da işte budur. Aklın rehberliğinden ayrılmamak, vicdandan uzaklaşmamak ve hangi şartta olursa olsun Galatasaray'a yakışan duruşu sergilemek. Bugün bizlere düşen görev Tevfik Fikret'i sadece anmak değil, onun fikirlerini, duruşunu ve Galatasaray'a bıraktığı değerleri yaşatmaktır" şeklinde konuştu.

Özbek, konuşmasının sonunda Tevfik Fikret'i rahmet, saygı ve minnetle andığını belirterek katılımcıları selamladı.

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan da törende birer konuşma yaptı.

Tören, Tevfik Fikret'in anılması ve katılımcıların programın ardından bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Tevfik Fikret, Edebiyat, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tevfik Fikret 111. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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