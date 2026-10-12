TFF 1. Lig\'in 10. haftasında Antalyaspor-Kayserispor maçını Birkan Altındaş yönetecek

TFF 1. Lig'in 10. Haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede hakem Birkan Altındaş düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 10. Haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Bursa Bölgesi Hakemi Birkan Altındaş yönetecek. Altındaş'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Hakem Birkan Altındaş bu sezon 3 kez 1. Ligde düdük çalacak.