TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig'in 24. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Alagöz Holding Iğdır FK, liderliğini devam ettirdi.
TFF 2. Lig gruplarında 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|22
|17
|2
|3
|51
|18
|33
|53
|2.VEFA GROUP VANSPOR
|23
|14
|5
|4
|37
|25
|12
|47
|3.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|23
|13
|7
|3
|37
|17
|20
|46
|4.1461 TRABZON
|22
|13
|6
|3
|44
|20
|24
|45
|5.ANKARASPOR
|23
|12
|8
|3
|31
|17
|14
|44
|6.BUCASPOR 1928
|23
|11
|9
|3
|31
|15
|16
|42
|7.DİYARBEKİRSPOR
|23
|10
|6
|7
|25
|17
|8
|36
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|10
|3
|10
|29
|29
|0
|33
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|23
|7
|8
|8
|21
|21
|0
|29
|10. HES İLAÇ AFYONSPOR
|23
|7
|8
|8
|16
|20
|-4
|29
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|29
|35
|-6
|29
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|22
|8
|3
|11
|23
|25
|-2
|27
|13.KIRKLARELİSPOR
|23
|6
|7
|10
|19
|30
|-11
|25
|14.ALTINORDU
|22
|4
|8
|10
|24
|25
|-1
|20
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|23
|4
|8
|11
|13
|25
|-12
|20
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|23
|4
|5
|14
|22
|45
|-23
|17
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|4
|6
|12
|21
|41
|-20
|15
|18.ADIYAMAN FK
|23
|3
|4
|16
|15
|37
|-22
|13
|19.BURSASPOR
|23
|3
|6
|14
|14
|40
|-26
|12
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|23
|15
|6
|2
|37
|13
|24
|51
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|14
|5
|3
|39
|19
|20
|47
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|13
|8
|2
|36
|17
|19
|47
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|23
|12
|6
|5
|35
|20
|15
|42
|5.ISPARTA 32 SPOR
|23
|14
|0
|9
|31
|26
|5
|42
|6.MENEMEN FK
|23
|11
|6
|6
|36
|30
|6
|39
|7.İSKENDERUNSPOR
|22
|12
|2
|8
|42
|30
|12
|38
|8.SOMASPOR
|23
|10
|6
|7
|28
|25
|3
|36
|9.KARAMAN FK
|23
|8
|7
|8
|24
|25
|-1
|31
|10.İNEGÖLSPOR
|22
|8
|6
|8
|31
|29
|2
|30
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|23
|7
|7
|9
|18
|19
|-1
|28
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|7
|4
|12
|14
|24
|-10
|25
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|23
|6
|7
|10
|29
|42
|-13
|25
|14.FETHİYESPOR
|22
|5
|9
|8
|26
|31
|-5
|24
|15.SARIYER
|23
|6
|5
|12
|31
|38
|-7
|23
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|24
|-3
|22
|17.DENİZLİSPOR
|23
|5
|6
|12
|23
|33
|-10
|21
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|23
|3
|9
|11
|24
|33
|-9
|18
|19.UŞAKSPOR
|22
|1
|2
|19
|10
|57
|-47
|5
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
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Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu - Son Dakika
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