 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig'in 24. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Alagöz Holding Iğdır FK, liderliğini devam ettirdi. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor 53 puanla lider, Kırmızı Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK 51 puanla lider durumda. Grupta Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

04.02.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'in 24. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Alagöz Holding Iğdır FK, liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig gruplarında 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR22172351183353
2.VEFA GROUP VANSPOR23145437251247
3.YENİ MERSİN İDMANYURDU23137337172046
4.1461 TRABZON22136344202445
5.ANKARASPOR23128331171444
6.BUCASPOR 192823119331151642
7.DİYARBEKİRSPOR2310672517836
8.ANKARA DEMİRSPOR23103102929033
9.KARACABEY BELEDİYESPOR237882121029
10. HES İLAÇ AFYONSPOR237881620-429
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR239592935-629
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2283112325-227
13.KIRKLARELİSPOR2367101930-1125
14.ALTINORDU2248102425-120
15.SERİK BELEDİYESPOR2348111325-1220
16.KIRŞEHİR FUTBOL2345142245-2317
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2246122141-2015
18.ADIYAMAN FK2334161537-2213
19.BURSASPOR2336141440-2612
Not: Grupta Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK23156237132451
2.GMG KASTAMONUSPOR22145339192047
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER23138236171947
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR23126535201542
5.ISPARTA 32 SPOR2314093126542
6.MENEMEN FK2311663630639
7.İSKENDERUNSPOR22122842301238
8.SOMASPOR2310672825336
9.KARAMAN FK238782425-131
10.İNEGÖLSPOR228683129230
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR237791819-128
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2374121424-1025
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2367102942-1325
14.FETHİYESPOR225982631-524
15.SARIYER2365123138-723
16.BELEDİYE DERİNCESPOR2357112124-322
17.DENİZLİSPOR2356122333-1021
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2339112433-918
19.UŞAKSPOR2212191057-475

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 18:01:41. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig 24. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement