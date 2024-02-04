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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Afyonspor, 1461 Trabzon\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24. hafta maçında Afyonspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon'a 3-0 yenildi. Maçta Batuhan Kör 2 gol atarken, İlhan Depe de bir gol kaydetti. Afyonspor'dan Samet Semiz, Hüseyin İçlek ve Emre Dayan sarı kart gördü, 1461 Trabzon'dan ise İrfan Köse sarı kartla cezalandırıldı.

04.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftada Afyonspor evinde karşılaştığı 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değirmenci, Sefa Özcan

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 60), Yunus Emre Mertoğlu (İsmail Mert Bayrak dk. 81), Samet Semiz, Emre Dayan, Osman Yavuz (Hüseyin Şahin dk. 60), Koray Zorlu (Emirhan Aktürk dk. 60), Utku Büyükköse, İrfan Köse, Hüseyin İçlek

1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Abdurahman Emir Alagöz, Ali Han Tuncer (Musa Caner Aktaş dk. 65), Tunahan Ergül (Taha Can Velioğlu dk. 86), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Emirhan Zaman dk. 76), Selimhan Solmaz (Rahmi Can Mutlu dk. 85), Bahadır Erol, Batuhan Kör (Hurşit Taşçı dk. 76), Hüseyin Eren Bektaş

Goller: Batuhan Kör (dk. 33 ve 56), İlhan Depe (dk. 73) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Samet Semiz, Hüseyin İçlek, Emre Dayan (Afyonspor), İrfan Köse (1461 Trabzon) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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