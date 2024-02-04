TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Afyonspor, 1461 Trabzon\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftada Afyonspor evinde karşılaştığı 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değirmenci, Sefa Özcan
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 60), Yunus Emre Mertoğlu (İsmail Mert Bayrak dk. 81), Samet Semiz, Emre Dayan, Osman Yavuz (Hüseyin Şahin dk. 60), Koray Zorlu (Emirhan Aktürk dk. 60), Utku Büyükköse, İrfan Köse, Hüseyin İçlek
1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Abdurahman Emir Alagöz, Ali Han Tuncer (Musa Caner Aktaş dk. 65), Tunahan Ergül (Taha Can Velioğlu dk. 86), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Emirhan Zaman dk. 76), Selimhan Solmaz (Rahmi Can Mutlu dk. 85), Bahadır Erol, Batuhan Kör (Hurşit Taşçı dk. 76), Hüseyin Eren Bektaş
Goller: Batuhan Kör (dk. 33 ve 56), İlhan Depe (dk. 73) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Samet Semiz, Hüseyin İçlek, Emre Dayan (Afyonspor), İrfan Köse (1461 Trabzon) - AFYONKARAHİSAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
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